Ultime Notizie – Il 29 maggio torna Eroica Montalcino. "La normalità dopo due anni di mascherine" (Di venerdì 6 maggio 2022) torna l'Eroica di Moncalcino, sorella minore in ordine di tempo di quella di Gaiole in Chianti, la prima granfondo amatoriale dedicata a bici anteriorei al 1987 e ciclisti in maglie di lana e pieno stile vintage. "dopo due anni di mascherine e limitazioni riproponiamo gli aspetti alla base del successo crescente dell'evento – spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia e responsabile dell'organizzazione – Dobbiamo continuare ad avere comportamenti prudenti ma possiamo tornare ad accogliere con il sorriso i ciclisti e le loro famiglie in arrivo a Montalcino" "torna il festival ad esempio – continua Rossi – con i suoi balli e le musiche in piazza. tornano gli spettacoli e i giochi per i bambini.

