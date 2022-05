Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 4.464 contagi e 6 morti: bollettino 6 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 4.464 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.694.104, mentre gli attualmente positivi sono 62.341. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.500. Negli ospedali veneti sono ricoverate 534 persone in area medica e 20 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 112. Nella giornata di ieri sono state effettuate 938 vaccinazioni anti-Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 4.464 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 6. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.694.104, mentre gli attualmente positivi sono 62.341. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.500. Negli ospedali veneti sono ricoverate 534 persone in area medica e 20 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 112. Nella giornata di ieri sono state effettuate 938 vaccinazioni anti-. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

