Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 2 234 contagi | bollettino 6 maggio 2022

Sono 2.234 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.234 su 15.567 test di cui 2.542 tamponi molecolari e 13.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,35% (69,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini somministrati sono 8.907.685.

