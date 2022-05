Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 1 264 contagi e 4 morti | bollettino 6 maggio

Leggi su informazioneriservata.eu

Sono 1.264 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell'ultimo-19 della Regione. Si registrano 4. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 268 (-7). 26452 sono i casi di isolamento domiciliare (-325). Le persone decedute sono una donna di 84 anni e un uomo di 95, residenti in provincia di Nuoro; una donna di 75 anni e un uomo di 67, residenti rispettivamente in provincia di Oristano e nella Città Metropolitana di Cagliari.