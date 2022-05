Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte | 2 513 contagi e 5 morti | bollettino 6 maggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 2.513 i nuovida coronavirus in, 62022. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 22.593 di cui 20.189 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 11,1%. I ricoveri ordinari sono 705 (-30 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 18, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi disono 5. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione