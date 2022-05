Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 5.747 contagi e 29 morti. A Milano 709 casi (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 5.747 nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 maggio, in Lombardia, a fronte di 40.895 tamponi e un tasso di positività al 14%. Ro riferisce il bollettino della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), che sono in tutto 36, e nei reparti (-30). I deceduti nelle Ultime 24 ore sono stati 29. I nuovi casi per provincia sono 1.742 a Milano, di cui 709 in città; Bergamo: 554; Brescia: 707; Como: 340; Cremona: 193; Lecco: 226; Lodi: 128; Mantova: 279; Monza e Brianza: 511; Pavia: 359; Sondrio: 111; Varese: 419. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 5.747 nuovida coronavirus, 6 maggio, in, a fronte di 40.895 tamponi e un tasso di positività al 14%. Ro riferisce il bollettino della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), che sono in tutto 36, e nei reparti (-30). I deceduti nelle24 ore sono stati 29. I nuoviper provincia sono 1.742 a, di cui 709 in città; Bergamo: 554; Brescia: 707; Como: 340; Cremona: 193; Lecco: 226; Lodi: 128; Mantova: 279; Monza e Brianza: 511; Pavia: 359; Sondrio: 111; Varese: 419. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, in Sicilia 3.000 casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore - - PaoloAcciai : Contestati appalti illeciti per oltre 120 milioni di euro nel settore della raccolta dei rifiuti -