Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 1 657 contagi e 6 morti | bollettino 6 maggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 1.657 (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin, secondo numeri e dati del. Registrati 6. Tra i, 1.262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 324.031 dimessi/guariti (+1.875 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 56.113 (-229 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4.393 casi riguardanti pazienti di cui non si hannoe sui quali sono in corso verifiche. 309 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 55.795 (-222 rispetto a ieri) sono in ...