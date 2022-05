Ultime Notizie – Covid, Crisanti: “Vicini a immunità di gregge, equilibrio raggiunto” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Siamo molto Vicini all’immunità di gregge e lo dice l’andamento dell’epidemia perché da mesi, nonostante le misure di restrizione siano estremamente blande, il numero dei casi è più o meno costante, con delle piccole oscillazioni quotidiane. Chiaramente il numero dei casi è la punta di un iceberg, il numero dei decessi è costante, inaccettabile a mio avviso, ma questo significa che in qualche modo la situazione di equilibrio è stata raggiunta”. Così Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia molecolare all’Università di Padova, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. Alla domanda di chiarimento sulla ‘inaccettabilità del numero dei morti’, Crisanti risponde che a suo giudizio “bisogna cambiare paradigma, passando da una strategia che limitava la trasmissione del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) “Siamo moltoall’die lo dice l’andamento dell’epidemia perché da mesi, nonostante le misure di restrizione siano estremamente blande, il numero dei casi è più o meno costante, con delle piccole oscillazioni quotidiane. Chiaramente il numero dei casi è la punta di un iceberg, il numero dei decessi è costante, inaccettabile a mio avviso, ma questo significa che in qualche modo la situazione diè stata raggiunta”. Così Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia molecolare all’Università di Padova, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. Alla domanda di chiarimento sulla ‘inaccettabilità del numero dei morti’,risponde che a suo giudizio “bisogna cambiare paradigma, passando da una strategia che limitava la trasmissione del ...

