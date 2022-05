Ultime Notizie – Azovstal, il medico: “Qui si muore per fame e ferite, la Turchia ci aiuti” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Le persone qui” nell’acciaieria Azovstal “stanno morendo, alcune per i proiettili, altre per fame. I feriti muoiono per mancanza di medicine e condizioni orribili. Non abbiamo tempo e io non so se avrò un domani“. E’ il disperato appello lanciato in un video, diffuso da consulente del ministero dell’interno ucraino Anton Gerashenko, di un medico intrappolato nell’Azovstal sotto assedio. “Oggi è non so più quale giorno di guerra – scandisce nel videomessaggio il giovane – Sono un crimeo tartaro musulmano, prima della guerra ho studiato come sanitario, qui aiuto i feriti dell’Azovstal. Prima della guerra non avevo mai visto morti, lavoravo in ambulanza aiutando le persone in tutti i modi possibili ma qui – scandisce affranto – sono costretto a vedere persone che muoiono tra le mie braccia, nel 2022, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) “Le persone qui” nell’acciaieria“stanno morendo, alcune per i proiettili, altre per. I feriti muoiono per mancanza di medicine e condizioni orribili. Non abbiamo tempo e io non so se avrò un domani“. E’ il disperato appello lanciato in un video, diffuso da consulente del ministero dell’interno ucraino Anton Gerashenko, di unintrappolato nell’sotto assedio. “Oggi è non so più quale giorno di guerra – scandisce nel videomessaggio il giovane – Sono un crimeo tartaro musulmano, prima della guerra ho studiato come sanitario, qui aiuto i feriti dell’. Prima della guerra non avevo mai visto morti, lavoravo in ambulanza aiutando le persone in tutti i modi possibili ma qui – scandisce affranto – sono costretto a vedere persone che muoiono tra le mie braccia, nel 2022, ...

