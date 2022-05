Ultime Notizie – Azovstal | gen Battisti | “Può essere propaganda e simbolo per Russia e Ucraina”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Ci sono diversi aspetti a mio avviso che caratterizzano la resistenza all’acciaieria Azvostal e che coinvolgono entrambe le parti, russa e. Un primo aspetto da considerare è la: i russi che potranno poi dire di aver distrutto questa guarnigione che è composta sostanzialmente da uomini del reggimento Azov che loro considerano neonazisti, ed è noto che uno dei motivi di quella campagna è proprio la denazificazione dell’. Dall’altra parte c’è laper dimostrare che pochi uomini, pur in condizioni monto difficili, senza munizioni sotto il fuoco tambureggiante dei russi, resistono perché difendono un pezzo del territorio ucraino“. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Giorgio, del Comitato Atlantico Italiano, in merito alla lunga ...

Advertising

sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - infoitsport : Genoa-Juventus, le probabili formazioni e le ultime notizie - faornano : Ucraina ultime notizie. Kiev, brucia nel Mar Nero fregata russa colpita da razzo ucraino - Cina, cooperazione con R… -

Epatite nei bambini , sulle cause è ancora giallo, e per ora l'Italia non sembra coinvolta nell'emergenza. Ciò che preoccupa però è il sostanziale nulla di fatto sulla individuazione delle cause dei ...Dopo l'esperienza al GF Vip, un grande avvenimento interessa Barù: sta infatti per aprire le porte del suo nuovo locale: ecco tutti i dettagli(Adnkronos) - Sono oltre 37mila (37.203) i pazienti Covid curati a casa con le pillole antivirali molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da ...La denuncia o dichiarazione di successione è un adempimento che deve essere effettuato da eredi e legatari a fini fiscali ...