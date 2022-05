Ultime Notizie – Ascolti tv ieri, Don Matteo’ con Raoul Bova sbanca l’auditel (Di venerdì 6 maggio 2022) Ancora un boom di Ascolti tv per ‘Don Matteo 13’ su Rai1. La puntata trasmessa ieri sera ha stravinto la sfida dell’auditel aggiudicandosi la prima serata con 6.282.000 telespettatori e uno share del 31,54%. Secondo gradino del podio per Tv8 che ha mandato in onda la semifinale di Conference League Roma-Leicester seguita da 1.825.000 telespettatori (share dell’8,5%). Terzo posto per Canale5 col film ‘Dieci giorni con la mamma’ visto da 1.554.000 telespettatori (share del 7,94%). A seguire su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ha totalizzato 1.129.000 telespettatori e uno share del 7,41% mentre su Italia1 il film ‘Jason Bourne’ ha ottenuto 959.000 telespettatori e uno share del 4,88%.Su La7 ‘PiazzaPulita’ è stata vista da 823.000 telespettatori, share 5,46% mentre su Rai3 il film ‘Ladies in black’ è stato seguito da 787.000 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Ancora un boom ditv per ‘Don Matteo 13’ su Rai1. La puntata trasmessasera ha stravinto la sfida delaggiudicandosi la prima serata con 6.282.000 telespettatori e uno share del 31,54%. Secondo gradino del podio per Tv8 che ha mandato in onda la semifinale di Conference League Roma-Leicester seguita da 1.825.000 telespettatori (share dell’8,5%). Terzo posto per Canale5 col film ‘Dieci giorni con la mamma’ visto da 1.554.000 telespettatori (share del 7,94%). A seguire su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ha totalizzato 1.129.000 telespettatori e uno share del 7,41% mentre su Italia1 il film ‘Jason Bourne’ ha ottenuto 959.000 telespettatori e uno share del 4,88%.Su La7 ‘PiazzaPulita’ è stata vista da 823.000 telespettatori, share 5,46% mentre su Rai3 il film ‘Ladies in black’ è stato seguito da 787.000 ...

