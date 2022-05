Ultima traccia Berlino serie tv su Rai 2: trama episodi 6 maggio 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ultima traccia Berlino trama episodi. Stasera in tv venerdì 6 maggio 2022 va in onda in prima serata su Rai 2 la serie tedesca targata ZDF, dal titolo originale Letzte Spur Berlin. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV Ultima traccia Berlino trama stagione 7 episodio 3 Il maestro. Radek (Hans Werner Meyer), Mina (Jasmin Tabatabai), Lucy e Alexander indagano su un caso di violenza in un asilo. Il primo sospettato è Leon, un nuovo maestro che ha avuto una storia con una collega per poi iniziare una relazione con la madre di una delle bimbe. Ultima ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 6 maggio 2022). Stasera in tv venerdì 6va in onda in prima serata su Rai 2 latedesca targata ZDF, dal titolo originale Letzte Spur Berlin. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TVstagione 7o 3 Il maestro. Radek (Hans Werner Meyer), Mina (Jasmin Tabatabai), Lucy e Alexander indagano su un caso di violenza in un asilo. Il primo sospettato è Leon, un nuovo maestro che ha avuto una storia con una collega per poi iniziare una relazione con la madre di una delle bimbe....

Advertising

ccla__ : finita ascoltazione pornostalgia e l’ultima traccia per libero de rienzo mi ha distrutta <33 - cuoreintero : Ultima traccia di un album pazzesco che ti disintegra ogni briciolo di felicità e che ti fa rivalutare tutte le sce… - VietatoMorireE : SONO ALL’ULTIMA TRACCIA - emopunkwhore : eccoci arrivati all’ultima traccia white jeep momento - tattabo10 : RT @Zoroback_023: Premetto che non sono grande fan ma ogni volta che sento Appetite for Destruction dei Guns non posso fare a meno di pensa… -