“Ulisse torna a casa” | al Museo Nazionale di Cerveteri in arrivo un nuovo capolavoro

Cerveteri – "Ulisse torna a casa", il monumentale vaso decorato nella tecnica "bianco-su-rosso", su cui è raffigurato uno degli episodi più noti dell'Odissea, l'accecamento di Polifemo da parte di Ulisse e dei suoi compagni, torna a Cerveteri, quello che viene considerato il suo luogo di origine. Lo farà a partire da venerdì 6 maggio, quando fino al 5 giugno, sarà in esposizione al Museo Nazionale Cerite, in una mostra organizzata dal Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con la collaborazione del Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, del Museo Nazionale Romano, della Direzione Generale Musei e del Comune di Cerveteri.

