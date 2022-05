«UEFA MAFIA» lo striscione dei tifosi del Marsiglia dopo l’eliminazione dalla Conference

(Di venerdì 6 maggio 2022) «» è loapparso nella parte dei sostenitori delinLeague IlesceLeague in semifinale contro il Feyenoord. Lo 0-0 casalingo non ha permesso a Payet e compagni di proseguire fino alla finale di Tirana. Nel finale della partita non è mancata la protesta deifrancesi che hanno esibito una coreografia con la scritta «». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AJac13 : La suite du tifo UEFA Mafia. #OM #OMFeyenoord #UECL - CalcioNews24 : Lo striscione dei tifosi del #Marsiglia ?? - striker13001 : La coreografia dei tifosi del Marsiglia: “Uefa Mafia” - scuroscuroscuro : RT @AJac13: La suite du tifo UEFA Mafia. #OM #OMFeyenoord #UECL - emha_Adarmawy : @SiaranBolaLive @UEFA MAFIA its real?? Uraaa ?? -

I tifosi del Marsiglia danno vita a una coreografia provocatoria in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Feyenoord: al Velodrome spunta la scritta '' che poi prende fuoco I tifosi del Marsiglia e l'non sono, da tempo, in buoni rapporti. I supporter francesi sono famosi per essere dei tifosi caldissimi, a volte anche troppo. Dopo ...... 44 anni, presidente della Federcalcio spagnola e vicepresidente della. È pubblicato sull'... 'Questa è una', ha denunciato. Fonti vicine al presidente riferiscono al Paìs che Rubiales "era ...In segno di protesta hanno esposto una coreografia con la scritta “UEFA MAFIA” Una partita ancora apertissima è quella tra Marsiglia e Feyenoord, la gara di andata si è conclusa 3-2 a favore degli ...Di tutta risposta, gli ultras marsigliesi hanno esposto una coreografia ‘infernale’ al Velodrome che recita la scritta “UEFA Mafia“, scritta che poco dopo ha “preso fuoco”, venendo sostituita da una s ...