Ue, l’amara scoperta della presidente del Parlamento Europeo, Metsola: l’Europa dell’energia non esiste (Di venerdì 6 maggio 2022) Con un’intervista al Corriere della Sera, la maltese Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ammette amaramente che l’Europa energetica non esiste. Un dato di fatto che tutti hanno sempre saputo ma che nessuno ha avuto, finora, il coraggio di ammettere. La crisi Russia-Ucraina ha costretto l’Europa a fare i conti con la dura realtà di un continente quasi completamente legato mani e piedi ad un unico fornitore, la Russia, e costretto a inventarsi velocemente un’altra soluzione, un’alternativa che, al momento, realisticamente non c’è. “Dobbiamo usare questa crisi, per creare finalmente l’Unione dell’energia di cui parliamo da anni: connettere i Paesi oggi staccati dal punto di vista energetico, trovare Paesi terzi affidabili ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Con un’intervista al CorriereSera, la maltese Robertadel, ammette amaramente cheenergetica non. Un dato di fatto che tutti hanno sempre saputo ma che nessuno ha avuto, finora, il coraggio di ammettere. La crisi Russia-Ucraina ha costrettoa fare i conti con la dura realtà di un continente quasi completamente legato mani e piedi ad un unico fornitore, la Russia, e costretto a inventarsi velocemente un’altra soluzione, un’alternativa che, al momento, realisticamente non c’è. “Dobbiamo usare questa crisi, per creare finalmente l’Unionedi cui parliamo da anni: connettere i Paesi oggi staccati dal punto di vista energetico, trovare Paesi terzi affidabili ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ue, l’amara scoperta della presidente del Parlamento Europeo, Metsola: l’Europa dell’energia non esiste… - Marina74555979 : RT @Francym97: Io qua povera illusa perché visti questi atteggiamenti nel post puntata pensavo che lui non se la fosse presa per la clip su… - TWINSSEBASTIANI : RIVIERABANCA BASKET RIMINI ALLA SCOPERTA DEI TIGERS CESENA - 30.04.2022 - Derby in arrivo per RivieraBanca Basket R… - Latina_Oggi : Malato di cancro in fuga dalla guerra in Ucraina. Operato a Formia A febbraio l’amara scoperta: un male da operare… -

11 profumi famosi su TikTok da provare assolutamente ...avete sicuramente perso la testa - proprio come noi - per l'... Siete pronte e pronte Seguiteci alla loro scoperta e scegliete quello ... La ciliegia nera intinta nel liquore abbraccia la mandorla amara, ... UN'ALTRA VERITÀ/ Diretta e anticipazioni 4 maggio: fantasmi dal passato di Audrey ...puntata Un'altra verità 2/ Pauline fa un'inaspettata scoperta ... L'uomo si era innamorato della ragazza durante le indagini e aveva ... In seguito, Elaura fa perdere totalmente le sue tracce, ma l'amara ... Tvpertutti ...avete sicuramente perso la testa - proprio come noi - per'... Siete pronte e pronte Seguiteci alla loroe scegliete quello ... La ciliegia nera intinta nel liquore abbraccia la mandorla, ......puntata Un'altra verità 2/ Pauline fa un'inaspettata...'uomo si era innamorato della ragazza durante le indagini e aveva ... In seguito, Elaura fa perdere totalmente le sue tracce, ma... Brave and Beautiful, trama 3 maggio: un'amara scoperta