Ucraina, Zelensky: «Per la pace con la Russia potremmo rinunciare alla Crimea» (Di venerdì 6 maggio 2022) «L’Ucraina è disposta ad accettare un accordo di pace con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio». Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con Chatham House, think thank britannico con sede a Londra. Le parole di Zelensky lasciano intendere la disponibilità dell’Ucraina a rinunciare alla Crimea, territorio annesso nel 2014 da parte del Cremlino. «Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati», ha continuato Zelensky aprendo ancora a prospettive di accordo. Tra le richieste che l’Ucraina potrebbe scegliere di non avanzare nei prossimi dialoghi con Mosca potrebbe esserci anche quella della restituzione dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) «L’è disposta ad accettare un accordo dicon lase le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio». Queste le parole del presidente ucraino Volodymyrin collegamento con Chatham House, think thank britannico con sede a Londra. Le parole dilasciano intendere la disponibilità dell’, territorio annesso nel 2014 da parte del Cremlino. «Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati», ha continuatoaprendo ancora a prospettive di accordo. Tra le richieste che l’potrebbe scegliere di non avanzare nei prossimi dialoghi con Mosca potrebbe esserci anche quella della restituzione dei ...

