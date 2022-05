Ucraina, sindaco Zaporizhzhia: “Coprifuoco il 9 maggio per tutto il giorno” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Coprifuoco sarà in vigore a Zaporizhzhia per tutto il 9 maggio, giorno in cui in Russia si celebra la Giornata della Vittoria sul nazismo. Lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook il sindaco della città Ucraina, Anatolii Kurtiev, precisando che la misura sarà in vigore dalle 19 dell’8 maggio alle 5 del 10 maggio. Il sindaco ha spiegato che il Coprifuoco è stato deciso per paura di una grande offensiva russa. Annullata, invece, la parata del 9 maggio nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. A stabilirlo sono state le autorità russe. “Per ora non sono ancora possibili – ha detto il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilsarà in vigore aperil 9in cui in Russia si celebra la Giornata della Vittoria sul nazismo. Lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook ildella città, Anatolii Kurtiev, precisando che la misura sarà in vigore dalle 19 dell’8alle 5 del 10. Ilha spiegato che ilè stato deciso per paura di una grande offensiva russa. Annullata, invece, la parata del 9nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. A stabilirlo sono state le autorità russe. “Per ora non sono ancora possibili – ha detto il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa ...

