Ucraina-Russia, Bush: "Zelensky il Churchill dei nostri tempi" (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha avuto nelle scorse ore un colloquio con l'ex presidente americano George W. Bush, un "esempio di leader forte", che il presidente ucraino ha invitato nel suo Paese. Zelensky, secondo quando reso noto dalla presidenza di Kiev dopo la videochiamata, ha "ringraziato gli Stati Uniti, gli americani" affermando di aver "visto come ci considerano sui social, scendono in strada, sostengono l'Ucraina con le bandiere". Per il presidente ucraino, "gli americani sono persone sincere, di mentalità aperta". "Abbiamo valori comuni", ha detto. Per Bush, "è stato un onore di trascorrere alcuni minuti parlando con Zelensky, il Winston Churchill dei nostri tempi". Al presidente ucraino un ringraziamento "per la sua ...

