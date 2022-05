Ucraina, Petrocelli: “Parlamento rappresenta solo elettori Pd, Italia torni neutrale” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo il Parlamento oggi rappresenta solo gli elettori del Pd. No all’invio di armi, l’Italia torni neutrale a promozione del dialogo e della pace”, scrive su Twitter il senatore Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama. Si riunirà martedì 10 alle 16.30 la Giunta per il regolamento del Senato sul caso Petrocelli. E’ quanto comunicato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati in un messaggio inviato dalla seconda carica dello Stato ai 12 membri dell’organismo di Palazzo Madama. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo iloggiglidel Pd. No all’invio di armi, l’a promozione del dialogo e della pace”, scrive su Twitter il senatore Vito, presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama. Si riunirà martedì 10 alle 16.30 la Giunta per il regolamento del Senato sul caso. E’ quanto comunicato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati in un messaggio inviato dalla seconda carica dello Stato ai 12 membri dell’organismo di Palazzo Madama. L'articolo proviene daSera.

Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - AndreaMarcucci : E' incredibile che per far dimettere #Petrocelli si debbano dimettere prima tutti gli altri componenti della commis… - vitopetrocelli : Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione, la volontà degli italiani che non hanno più partiti c… - EmmaKump : RT @LauraRu852: #iostoconpetrocelli Verrà sciolta in modo forzato una Commissione permanente del Parlamento italiano. Il tutto per destitui… - marcopalom : #iostoconpetrocelli Contro le armi italiane all' Ucraina, contro la cobelligeranza di Italia e NATO nella guerra i… -