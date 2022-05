Ucraina, Michele Santoro attacca il Pd: 'Atlantista, usa parole frutto di un pensiero belligerante' (Di venerdì 6 maggio 2022) Michele Santoro ha nel mirino il Pd . E si fa portavoce di una critica radicale alla guerra che non tutti condividono, visto che parla più di Nato che di Russia di Putin , ossia l'unico che ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022)ha nel mirino il Pd . E si fa portavoce di una critica radicale alla guerra che non tutti condividono, visto che parla più di Nato che di Russia di Putin , ossia l'unico che ha ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Sondaggio: il 43% degli italiani è contro l'invio di armi in Ucraina Michele Santoro: 'Il 99% dei pa… - AndreaMarcucci : A me pare che la pace sia bandita da Putin. Di quale Minculpop parla Michele #Santoro? Il servizio pubblico dovrebb… - La7tv : #piazzapulita 'Pensate che la distruzione sia portata solo dalle armi russe? Se pensate questo non sapete che cos'è… - sonoViolet : RT @Moonlightshad1: Michele Santoro risponde a Gramellini. 'Mi ricorda quei bambini che a Natale salgono sulla sedia per leggere la loro l… - cigurt88 : RT @Moonlightshad1: Michele Santoro risponde a Gramellini. 'Mi ricorda quei bambini che a Natale salgono sulla sedia per leggere la loro l… -