(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “La maggioranza, compreso il M5S, hauna risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad interventi a sostegno dell'fino alla fine di dicembre. Draghi naturalmente può venire in Parlamento quando vuole, la posizione del Governo è comunque nota e condivisa. Lesu questi tema sono molto”. Così il senatore Pd Andrea

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Marcucci, 'M5S ha votato risoluzioni, continue pressioni pericolose' - - TV7Benevento : Ucraina: Marcucci, 'Guerini chiaro, polemiche M5S incomprensibili' - - cri_marcucci : RT @Tg3web: Ancora orrore a Irpin, nella regione a ovest di Kiyv, sono stati trovati i corpi di quasi 300 civili, molti fucilati con le man… - marialuisadondi : @AndreaMarcucci Egr. Sig. Marcucci, le sfugge che #Conte sostiene l'Ucraina ma non vuole fomentare una escalation… - TV7Benevento : Ucraina: Marcucci a Salvini, 'nostalgia Trump e fakenews Putin' - -

Il Tempo

...inviate in. Le polemiche del M5S a questo proposito sono sempre più incomprensibili. L'Italia sta seguendo una linea condivisa con tutti i Paesi europei". Così il senatore Pd, Andrea,......tavolo delle frizioni tra il M5s e il premier c'è poi la questione degli aiuti bellici all'. ... lo stesso non può dirsi del senatore dem Andrea: "Conte dice che qualcuno vuole spingerli ... Ucraina: Marcucci, 'Guerini chiaro, polemiche M5S incomprensibili' Roma, 6 mag. (askanews) - "La maggioranza, compreso il M5s, ha votato una risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad interventi a sostegno dell'Ucraina fino alla fine di dicembre. Draghi nat ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “La maggioranza, compreso il M5S, ha votato una risoluzione parlamentare che autorizza ...