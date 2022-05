Ucraina, l’insostenibile leggerezza della guerra-spettacolo. Così vien voglia di spegnere la tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo oltre due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, ne abbiamo viste abbastanza sui media – tutti, dalla stampa alla tv ai social – da poterci permettere qualche riflessione generale. Che la tendenza dominante dell’intero sistema mediatico sia spettacolarizzare qualunque evento, anche il più tragico, non è una novità. La novità è il tipo di tragedia, purtroppo. Vediamo allora come i media stanno costruendo, ora dopo ora, lo spettacolo della guerra in Ucraina. Focalizzerò solo i tratti che si ripetono con più insistenza. Il che non vuol dire che non ci siano eccezioni. Onore a loro. L’eccitazione di chi parla in studio. Di fronte a un aggiornamento inaspettato, una breaking news, ma anche all’inizio o nel bel mezzo di un tg o talk show, la faccia del conduttore o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo oltre due mesi dall’inizioin, ne abbiamo viste abbastanza sui media – tutti, dalla stampa alla tv ai social – da poterci permettere qualche riflessione generale. Che la tendenza dominante dell’intero sistema mediatico sia spettacolarizzare qualunque evento, anche il più tragico, non è una novità. La novità è il tipo di tragedia, purtroppo. Vediamo allora come i media stanno costruendo, ora dopo ora, loin. Focalizzerò solo i tratti che si ripetono con più insistenza. Il che non vuol dire che non ci siano eccezioni. Onore a loro. L’eccitazione di chi parla in studio. Di fronte a un aggiornamento inaspettato, una breaking news, ma anche all’inizio o nel bel mezzo di un tg o talk show, la faccia del conduttore o ...

