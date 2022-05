Ucraina: Letta, 'guerra avrà pesanti conseguenze per decenni' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Partirei da una considerazione che ho verificato parlando con tante persone. La cesura della notte tra il 23 e il 24 febbraio, quando le truppe russe sono entrate in Ucraina, non può essere semplicemente rimarginata come se niente fosse o considerata una parentesi. È un evento di portata storica, che avrà pesanti conseguenze nei prossimi decenni". Lo dice Enrico Letta al Sussidiario.net. "Una prima conseguenza rischia di essere la morte del G20, una delle costruzioni geopolitiche più interessanti degli ultimi anni", dice il segretario del Pd che poi torna sulla sua proposta di "creare una Confederazione Europea, al di sopra dell'Unione Europea. Occorre cioè creare uno spazio politico che metta insieme i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, che continua a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Partirei da una considerazione che ho verificato parlando con tante persone. La cesura della notte tra il 23 e il 24 febbraio, quando le truppe russe sono entrate in, non può essere semplicemente rimarginata come se niente fosse o considerata una parentesi. È un evento di portata storica, chenei prossimi". Lo dice Enricoal Sussidiario.net. "Una prima conseguenza rischia di essere la morte del G20, una delle costruzioni geopolitiche più interessanti degli ultimi anni", dice il segretario del Pd che poi torna sulla sua proposta di "creare una Confederazione Europea, al di sopra dell'Unione Europea. Occorre cioè creare uno spazio politico che metta insieme i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, che continua a ...

