Ucraina, Guerini risponde alle polemiche sulle armi a Kiev: «Le inviamo su mandato del Parlamento» (Di venerdì 6 maggio 2022) Per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini il governo Draghi «sta lavorando a sostegno dell’Ucraina secondo le indicazioni che sono state date dal Parlamento», con una risoluzione sulle armi da mandare a Kiev che è stata votata «a larghissima maggioranza, quasi all’unanimità». Con il voto alla risoluzione, il Parlamento ha dato mandato al governo di «sostenere, tramite l’invio di materiale militare, la resistenza Ucraina con sistemi d’arma difensivi». «È quello che stiamo facendo con gli invii che abbiamo fatto finora – ha detto il ministro -, insieme agli altri Paesi europei e insieme ai Paesi alleati. E sulla base, appunto, del mandato che abbiamo ricevuto da Parlamento». Le ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Per il ministro della Difesa Lorenzoil governo Draghi «sta lavorando a sostegno dell’secondo le indicazioni che sono state date dal», con una risoluzioneda mandare ache è stata votata «a larghissima maggioranza, quasi all’unanimità». Con il voto alla risoluzione, ilha datoal governo di «sostenere, tramite l’invio di materiale militare, la resistenzacon sistemi d’arma difensivi». «È quello che stiamo facendo con gli invii che abbiamo fatto finora – ha detto il ministro -, insieme agli altri Paesi europei e insieme ai Paesiati. E sulla base, appunto, delche abbiamo ricevuto da». Le ...

