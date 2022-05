(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ieri sera iintendevanolo. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dellodi. Si sono incendiati i binari e l'erba su un terreno di 400 m quadrati". Lo scrive su Telegram Serhii Haidai,della regione di, precisando che "vicino c'erano delle cisterne con varie sostanze chimiche. Per fortuna i vigili di fuoco sono riusciti ad estinguere l'incendio". "Inoltre - aggiunge - istanno attaccando in maniera più massiccia le zone residenziali. Asono stati danneggiati 12 grattacieli, una stazione elettrica, vari negozi. Ci sono stati due morti. Tantissimi danni a Rubizhne, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un caccia ucraino ha colpito con 2 missili un villaggio russo nel distretto di Starodubsky: l'onda d'urto… - TV7Benevento : Ucraina: governatore Luhansk, 'russi volevano colpire stabilimento chimico di Severodonetsk' -… - Marc_OTSS : RT @Giobegood: Il governatore di una provincia del Ucraina dichiara apertamente l’esecuzione di chiunque simpatizzi con i Russi.. dichiaran… - Giobegood : Il governatore di una provincia del Ucraina dichiara apertamente l’esecuzione di chiunque simpatizzi con i Russi..… - Newsinunclick : Due villaggi russi bombardati da Ucraina – governatore Belogorod -

...'fatta di imprese che hanno dimostrato una forte resilienza' ha commentato ilFrancesco ... e soprattutto delle conseguenze relative al conflitto inche ha portato all'aumento fuori ..., catasto, superbonus, delega fiscale. Meloni elenca una dopo l'altra quelle che secondo lei sarebbero le crepe all'interno dell'esecutivo di unità nazionale guidato dall'exdella ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Ieri sera i russi intendevano colpire lo stabilimento chimico. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dello stabilimento di Severodonetsk. Si so ..."É fondamentale far sentire loro il bene che li circonda dal giorno del loro arrivo e, come anche ribadito nella sua recente visita dal presidente Eugenio Giani, che resti nel loro ricordo la bellezza ...