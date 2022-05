Ucraina: fonti, Draghi non riferirà in Parlamento prima di viaggio Usa, tempi stretti (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Draghi è in partenza per gli Stati Uniti, i tempi sono stretti e la richiesta di Conte è del tutto isolata". Così fonti di governo all'Adnkronos, sulla possibilità che il presidente del Consiglio, come chiesto dal M5S, riferisca in Parlamento prima del viaggio a Washington. "Senz'altro vi sarà modo di avere Draghi in Parlamento", chiariscono le stesse fonti facendo notare che "il 19 maggio è già in calendario un question time con il presidente del Consiglio". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "è in partenza per gli Stati Uniti, isonoe la richiesta di Conte è del tutto isolata". Cosìdi governo all'Adnkronos, sulla possibilità che il presidente del Consiglio, come chiesto dal M5S, riferisca indela Washington. "Senz'altro vi sarà modo di averein", chiariscono le stessefacendo notare che "il 19 maggio è già in calendario un question time con il presidente del Consiglio".

