Ucraina diretta, Usa: «Russia ha mentito all'Onu: questa è una guerra mondiale». Mariupol, Zelensky: «Nell'acciaieria è l'inferno» (Di venerdì 6 maggio 2022) l segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona di guerra di Mariupol un «inferno». L'Onu e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 maggio 2022) l segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona didiun «». L'Onu e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le affermazioni del mini… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – Allarmi aerei in quasi tutto il Paese. Putin: “Evacuare i civili da Azovstal? Solo se… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina dall'inizio della guerra ha ricevuto più di 12 miliardi di dollari di aiuti in armi e finanzia… - mrispoli1 : Azovstal, in corso evacuazione dal «paesaggio infernale». Cnn: intelligence Usa individuò Moskva - RobertaPaliotti : Guardavo le immagini (che trovo bellissime) in diretta, e pensavo a che cosa siamo capaci di fare. (Poi, tornando a… -