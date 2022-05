Ucraina | Castaldo M5S | ' utilizzare riserve Russia congelate per ricostruzione'

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ladi Putin che ha aggredito in modo ingiustificato l'portando morte e distruzione deve essere considerata come responsabile anche della sua. Allo stato attuale leinternazionaliammontano a circa 300 miliardi di dollari, beni che dovrebbero essere utilizzati come una principali fonti di finanziamento per la ripartenza economicauna volta archiviata la guerra". Lo afferma Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del comitato Relazioni europee e internazionali del M5S, annunciando l'invio di una lettera all'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "La Comunità internazionale -suggerisce ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "La Russia di Putin che ha aggredito in modo ingiustificato l'Ucraina portando morte e distruzione deve essere considerata come responsabile anche della sua ricostruzione. Allo stato attuale le riserve internazionali russe ammontano a circa 300 miliardi di dollari, beni che dovrebbero essere utilizzati come una principali fonti di finanziamento per la ripartenza economica una volta archiviata la guerra". Lo afferma Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del comitato Relazioni europee e internazionali del M5S, annunciando l'invio di una lettera all'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell.