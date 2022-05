Ucraina: brucia nave russa colpita da razzo ucraino. Domenica il G7 riunito con Zelensky (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la Moskva, un'altra nave russa è stata colpita dagli ucraini. La fregata Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Lo conferma il deputato popolare Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la Moskva, un'altraè statadagli ucraini. La fregata Petrel 11356R stando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere statada unNeptune. Lo conferma il deputato popolare Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini L'articolo proviene da Firenze Post.

