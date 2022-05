**Ucraina: Bartoli (Odg), 'ospiti tv non li decide Vigilanza né Copasir, li decide il giornalista'** (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Gli ospiti tv non li decide né la Commissione di Vigilanza, che peraltro si occupa solo di Rai, né il Copasir, per fortuna. Perché o si hanno evidenze di personaggi 'equivoci', e non solo che si suppongano tali, oppure gli ospiti li decide sempre il giornalista, non l'azienda. Questo è uno dei cardini della nostra professione, a cui non intendiamo in nessun modo cedere". A parlare all'Adnkronos è il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, commentando così le infuocate polemiche che imperversano in Italia sugli ospiti televisivi invitati nei talk show a parlare della guerra in corso, alla luce delle audizioni in Vigilanza al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Glitv non liné la Commissione di, che peraltro si occupa solo di Rai, né il, per fortuna. Perché o si hanno evidenze di personaggi 'equivoci', e non solo che si suppongano tali, oppure glilisempre il, non l'azienda. Questo è uno dei cardini della nostra professione, a cui non intendiamo in nessun modo cedere". A parlare all'Adnkronos è il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo, commentando così le infuocate polemiche che imperversano in Italia suglitelevisivi invitati nei talk show a parlare della guerra in corso, alla luce delle audizioni inal ...

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Bartoli (Odg), 'ospiti tv non li decide Vigilanza né Copasir, li decide il giornalista'** -… - CloudyKant : RT @BeppeGiulietti: Anche se a qualcuno non piace, oggi a #tremto @carlo_bartoli @ODG_CNOG ,a nome di tutte le associazioni dei giornalisti… - GerriLiu5 : RT @BeppeGiulietti: Anche se a qualcuno non piace, oggi a #tremto @carlo_bartoli @ODG_CNOG ,a nome di tutte le associazioni dei giornalisti… - carlo_bartoli : RT @Artventuno: A #Trento flash mob a #PalazzoGeremia sede del Comune con 35 nomi di giornalisti in carcere e uccisi sul fronte di guerra i… - IreneMa39464417 : RT @Artventuno: A #Trento flash mob a #PalazzoGeremia sede del Comune con 35 nomi di giornalisti in carcere e uccisi sul fronte di guerra i… -