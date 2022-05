**Ucraina: Arestovich, 'ad Azovstal combattimento non alla pari, stiamo facendo di tutto'** (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "stiamo facendo di tutto per salvare la gente da Azovstal a Mariupol, dove i difensori ucraini combattono in uno scontro non alla pari: lo stabilimento viene continuamente attaccato con artiglieria navale, aviazione, carri armati, e altre armi". Lo afferma, in un video, il consigliere di Zelensky Oleksy Arestovich. "Ci sono tre direzioni principali in cui sono in corso i combattimenti -spiega Arestovich- nella regione di Luhansk, il nemico cerca di accerchiare Rubizhne, Popasna e Severodonetsk e cerca di sfondare la vecchia linea di confine presso Avdiivka. La seconda direzione è da Hulyapole a Zaporizzhia mentre la terza da Kherson verso Kryvyi Rih". "Le forze maggiori, il nemico le concentra attualmente da Izuym verso ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "diper salvare la gente daa Mariupol, dove i difensori ucraini combattono in uno scontro non: lo stabilimento viene continuamente attaccato con artiglieria navale, aviazione, carri armati, e altre armi". Lo afferma, in un video, il consigliere di Zelensky Oleksy. "Ci sono tre direzioni principali in cui sono in corso i combattimenti -spiega- nella regione di Luhansk, il nemico cerca di accerchiare Rubizhne, Popasna e Severodonetsk e cerca di sfondare la vecchia linea di confine presso Avdiivka. La seconda direzione è da Hulyapole a Zaporizzhia mentre la terza da Kherson verso Kryvyi Rih". "Le forze maggiori, il nemico le concentra attualmente da Izuym verso ...

