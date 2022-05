Tutti Fenomeni, fuori Privilegio raro, il disco dell’enfant prodige del mondo indie (Di venerdì 6 maggio 2022) Privilegio raro è il secondo album di Tutti Fenomeni, l’enfant prodige della nuova musica italiana, è fuori da oggi Privilegio raro è il secondo album di Tutti Fenomeni, l’enfant prodige della nuova musica italiana, in uscita oggi 6 maggio per 42 Records/Epic Records Italy. Ascoltalo qui: https://epic.lnk.to/Privilegioraro. Dopo lo straordinario successo del disco d’esordio Merce Funebre, Giorgio Quarzo Guarascio è pronto ancora una volta a rivoluzionare la musica italiana. Prodotto come sempre da Niccolò Contessa, con il quale si conferma uno straordinario sodalizio artistico, Privilegio raro è un album che scombina ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 6 maggio 2022)è il secondo album di, l’enfantdella nuova musica italiana, èda oggiè il secondo album di, l’enfantdella nuova musica italiana, in uscita oggi 6 maggio per 42 Records/Epic Records Italy. Ascoltalo qui: https://epic.lnk.to/. Dopo lo straordinario successo deld’esordio Merce Funebre, Giorgio Quarzo Guarascio è pronto ancora una volta a rivoluzionare la musica italiana. Prodotto come sempre da Niccolò Contessa, con il quale si conferma uno straordinario sodalizio artistico,è un album che scombina ...

Advertising

snowsnowae : feliciona io di vedere grande entusiasmo per il nuovo album di tutti fenomeni ?????? - Garfield_20221 : RT @dacicus22: @sietedeicazzari @Maximo25188 Ogni esercito ha i suoi fenomeni. Se ne sai qualcosa di militari dovresti avere molto chiara q… - domenicomalasp4 : @Gazzetta_it Il Real vince coi giovani? Benzema , 35 anni, kroos ,33 Modric, 36 anni, Casemiro, 30. Qualcosa non mi… - bluevenis : giorgio quarzo guarascio aka tutti fenomeni aka young battiato sei tu il mio cazzo di - thedoonats : @MyProCard Di solito quando fai cagare in campo la gente inizia a rompersi il cazzo e quitta perché si sentono tutt… -