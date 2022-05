Tribunale Ischia a rischio chiusura | avvocati in sciopero

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Dal 23 maggio prossimo glidisi asterranno da tutte le udienze civili e penali delisolano per una settimana. La decisione è arrivata dopo l’assemblea straordinaria delle toghe convocata per discutere della stabilizzazione delischitano (una sezione distaccata di quello napoletano) tenutasi lo scorso 29 aprile ed a cui parteciparono, tra gli altri, la presidente deldi Napoli Elisabetta Garzo, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sei sindaci dell’isola col presidente dell’Ancim Del Deo. Nel documento in cui si annuncia l’astensione glirilevano che proprio nell’assemblea di venerdì scorso le istanze per mantenere aperto il...

Situazione della sezione distaccata del tribunale di Ischia Non si intravedono novità in merito alla soppressione del presidio giudiziario dell'isola, per questo motivo la classe forense isolana ...