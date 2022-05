TRASFERTA A CESENA PER L’UNDER 17 FEMMINILE (Di venerdì 6 maggio 2022) UNDER 19 FEMMINILE: Pordenone-Portogruaro 7-3 UNDER 17 FEMMINILE: Pordenone-Hellas Verona 1-3 UNDER 19 FEMMINILE: Pordenone-Portogruaro 7-3 GOL: 10? pt Sam, 13? Del Frate, 21? Tollardo, 7? st Perego, 15? Labelli V., 20? aut. Praturlon, 22? Sossai, 25? Labelli V., 40? Circosta, 44? Nuzzi. PORDENONE: Feltrin, Cassina (Ndreu), Francescutto (Goz), Nuzzi, Rodaro, Marone, Circosta, Bragato (Sossai), Sam (Screti), Perego (Caputi), Del Frate. All. Petrella. PORTOGRUARO: Spadotto, Praturlon, De Fazio, Labelli V., Labelli A., Marsich, Lucchetta, De Carolis, Gruarin, Codarin, Tollardo. All. Morettin. NOTE: nessuna ammonita. UNDER 17 FEMMINILE: Pordenone-Hellas Verona 1-3 GOL: 1? pt Totolo, 5? Benini, 17? st Veronese, 43? Guizzo. PORDENONE: Dorbolò, Costantini (Cantarella), Poli, Raicovi (Menini), Giorni, Mio Bertolo ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) UNDER 19: Pordenone-Portogruaro 7-3 UNDER 17: Pordenone-Hellas Verona 1-3 UNDER 19: Pordenone-Portogruaro 7-3 GOL: 10? pt Sam, 13? Del Frate, 21? Tollardo, 7? st Perego, 15? Labelli V., 20? aut. Praturlon, 22? Sossai, 25? Labelli V., 40? Circosta, 44? Nuzzi. PORDENONE: Feltrin, Cassina (Ndreu), Francescutto (Goz), Nuzzi, Rodaro, Marone, Circosta, Bragato (Sossai), Sam (Screti), Perego (Caputi), Del Frate. All. Petrella. PORTOGRUARO: Spadotto, Praturlon, De Fazio, Labelli V., Labelli A., Marsich, Lucchetta, De Carolis, Gruarin, Codarin, Tollardo. All. Morettin. NOTE: nessuna ammonita. UNDER 17: Pordenone-Hellas Verona 1-3 GOL: 1? pt Totolo, 5? Benini, 17? st Veronese, 43? Guizzo. PORDENONE: Dorbolò, Costantini (Cantarella), Poli, Raicovi (Menini), Giorni, Mio Bertolo ...

