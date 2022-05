Transizione ecologica “Il Governo Draghi ha tradito le promesse” Ciafani | presidente di Legambiente | “Un errore colpire il Superbonus”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 maggio 2022) Se sull’ex Ilva e sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sarebbe assolutamente ingeneroso pensare che la responsabilità sia del, è altrettanto vero che ledisono state ampiamente tradite. “Abbiamo salutato con estremo favore la nascita del. Ricordo, d’altronde, che è stato lunicoincaricato che ha incontrato associazioni ambientaliste come Wwf e”. Peccato però che a distanza di un anno “il giudizio non può che essere negativo: questo non è ildella”. Non poteva essere più chiaro di così Stefanodi ...