Traffico Roma del 06-05-2022 ore 17 | 00

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII fino a via Salaria in direzione San Giovanni Traffico congestionato invece alla più latino per un incidente avvenuto in via Populonia code Dunque venendo da via Latina fino a via Collazia auto in fila anche su via o sta venendo da Piazza dei Re di Roma fino a viale Castrense poi su via Cilicia per le provenienze da Viale Marco Polo Code in uscita dalla città sulla via Flaminia da Corso di Francia al Raccordo Anulare e sul Raccordo Anulare troviamo coda in carreggiata interna tra l'uscita Trionfale e la Salaria in carreggiata interna ea seguire rallentamenti tra Nomentana e La Rustica in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e La Romanina

