Tra Rihanna e Asap Rocky torna il sereno | nuovo videoclip dedicato a lei E le nozze si avvicinano

Advertising

Camilla_cdcfscl : @rihannaewendy Buongiorno Rihanna Wendy! Devi mettere uno spazio tra i due # ?? - CatelliRossella : Rihanna, Bennifer tra grandi assenti al Galà del Met - Cinema - ANSA - solospettacolo : Rihanna, Bennifer tra grandi assenti al Galà del Met - solocine : Rihanna, Bennifer tra grandi assenti al Galà del Met - MeglioNotizie : Rihanna, Bennifer tra grandi assenti al Galà del Met -

Amore da videoclip . Sembra tornato il serenoil rapper Asap Rocky e. Dopo le voci del tradimento con Amina Muaddi e l'arresto, il cantante ha pubblicato il suo nuovo brano , DMB (acronimo di Dat's My Bitch), dedicato alla sua metà . ...I due, quindi, convolano a nozze sfilandopetali di rosa e folle festanti.e ASAP Rocky si sposano, dunque, nel debutto del rapper da regista per il suo singolo DMB , e in parte spengono ...Nel videoclip del suo nuovo singolo, il rapper chiede a Rihanna di sposarla attraverso una scritta dorata applicata sui denti. E i fan pensano che ci sia dell'altro ...A$AP Rocky dedica una canzone alla sua amata Rihanna e insieme ci regalano la speranza di vederli presto all’altare ...