Torino Praet, contatti avviati: il belga vuole restare (Di venerdì 6 maggio 2022) Praet vuole solo il Torino e la società avvia i contatti con il Leicester per confermare il belga anche per la prossima stagione Il Torino vuole trattenere Praet e il belga vuole restare in granata. Le condizioni ci sono tutte per proseguire insieme anche nella prossima stagione. Juric ha fatto la sua richiesta a Vagnati a Cairo, che ora stanno avviando i primi contatti con il Leicester. I granata puntano alla conferma del prestito, mentre gli inglesi vorrebbero cash. Le parti si incontreranno ma la trattativa potrebbe chiudersi con una fumata bianca viste le volontà del giocatore. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)solo ile la società avvia icon il Leicester per confermare ilanche per la prossima stagione Iltratteneree ilin granata. Le condizioni ci sono tutte per proseguire insieme anche nella prossima stagione. Juric ha fatto la sua richiesta a Vagnati a Cairo, che ora stanno avviando i primicon il Leicester. I granata puntano alla conferma del prestito, mentre gli inglesi vorrebbero cash. Le parti si incontreranno ma la trattativa potrebbe chiudersi con una fumata bianca viste le volontà del giocatore. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Praet vuole restare, contatti avviati fra #Torino e #Leicester ?? - ilgiovanemassi : RT @AlesSantomauro: #Torino fiducioso della permanenza di Dennis #Praet in granata in vista del prossimo anno. La trattativa con il #Leices… - gkorps : RT @CorriereGranata: ?? #Praet, #Brekalo, #Mandragora e #Pjaca: il punto sui riscatti in casa @TorinoFC_1906 in vista della prossima stagion… - Valeriacredeche : RT @AlesSantomauro: #Torino fiducioso della permanenza di Dennis #Praet in granata in vista del prossimo anno. La trattativa con il #Leices… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ?? #Praet, #Brekalo, #Mandragora e #Pjaca: il punto sui riscatti in casa @TorinoFC_1906 in vista della prossima stagion… -