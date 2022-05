Torino-Napoli, Spalletti lascia spazio allo staff in conferenza stampa: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale” (Di venerdì 6 maggio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha lasciato spazio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per la 36ª giornata della Serie A 2021/2022, al proprio staff tecnico. Di seguito le parole dei componenti. Domenichini: “Grazie alla squadra per il risultato raggiunto in questo campionato. Più fattori possono determinare un risultato. In alcune partite non Abbiamo fatto bene anche per merito degli avversari. Di scontato non c’è nulla. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nonostante le difficoltà stagionali. Può dispiacere non aver vissuto un sogno ma dobbiamo essere contenti dell’operato della squadra”. Sinatti: “Abbiamo avuto l’80% di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Luciano, tecnico del, hato, inalla vigilia della sfida contro il, valida per la 36ª giornata della Serie A 2021/2022, al propriotecnico. Di seguito le parole dei componenti. Domenichini: “Grazie alla squadra per il risultatoin questo campionato. Più fattori possono determinare un risultato. In alcune partite nonfatto bene anche per merito degli avversari. Di scontato non c’è nulla.il nostro obiettivo nonostante le difficoltà stagionali. Può dispiacere non aver vissuto un sogno ma dobbiamo essere contenti dell’operato della squadra”. Sinatti: “avuto l’80% di ...

Advertising

DiMarzio : ?? #Fantacalcio | #Torino, la conferenza stampa di #Juric alla vigilia di #TorinoNapoli. #PazzidiFanta ?? - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - napolista : #TorinoNapoli, #Spalletti non va in conferenza, al suo posto lo staff Gli assistenti rispondono alle domande della… - sportface2016 : #TorinoNapoli, #Spalletti lascia spazio allo staff in conferenza stampa: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale” - Marylena_88 : RT @sportface2016: Clamoroso a #Napoli: Luciano #Spalletti diserta la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il #Torino. Al suo… -