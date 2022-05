Torino, Juric: «Napoli? noi vogliamo finire bene il campionato » (Di venerdì 6 maggio 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. Torino-Napoli è l’anticipo valido per la 36ª giornata di Serie A, spicca il confronto tra Torino e Napoli. Entrambe con obiettivi già raggiunti, le squadre di Juric e Spalletti si apprestano a vivere un finale di stagione senza assilli di classifica. Il Napoli, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto complici i passi falsi compiuti contro Fiorentina, Roma (pareggio) ed Empoli, col roboante 6-1 sul Sassuolo hanno blindato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino, invece, è salvo da tempo ma tagliato fuori dalla corsa per un posto in Europa. Nonostante tutto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 maggio 2022) Ivan, allenatore delha parlato in conferenza stampa della sfida contro ildi Luciano Spalletti.è l’anticipo valido per la 36ª giornata di Serie A, spicca il confronto tra. Entrambe con obiettivi già raggiunti, le squadre die Spalletti si apprestano a vivere un finale di stagione senza assilli di classifica. Il, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto complici i passi falsi compiuti contro Fiorentina, Roma (pareggio) ed Empoli, col roboante 6-1 sul Sassuolo hanno blindato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il, invece, è salvo da tempo ma tagliato fuori dalla corsa per un posto in Europa. Nonostante tutto ...

