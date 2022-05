Torino, Juric: “Domani il Napoli, poi futuro. Il club deve capire la strada” (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Con tre partite alla fine del campionato, e la salvezza ormai in tasca da tempo, Ivan Juric detta le linee guida per il salto di qualità del Torino. “Non so se siamo arrivati a un punto di svolta, ma sicuramente serve ancora tanto per essere ambiziosi – l’affondo del tecnico alla vigilia della gara interna col Napoli – La società deve capire quale strada prendere: in passato furono acquistati giocatori costosi e dagli ingaggi troppo pesanti, adesso bisognerebbe prendere gente forte e tenere i più bravi”. Se per Bremer l’addio sembra già scritto, non è ancora detto che debba esserlo anche per Belotti: “Ho la sensazione che sia un gioco da bambini, devono semplicemente sedersi attorno ad un tavolo e discutere – la presa di posizione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Con tre partite alla fine del campionato, e la salvezza ormai in tasca da tempo, Ivandetta le linee guida per il salto di qualità del. “Non so se siamo arrivati a un punto di svolta, ma sicuramente serve ancora tanto per essere ambiziosi – l’affondo del tecnico alla vigilia della gara interna col– La societàqualeprendere: in passato furono acquistati giocatori costosi e dagli ingaggi troppo pesanti, adesso bisognerebbe prendere gente forte e tenere i più bravi”. Se per Bremer l’addio sembra già scritto, non è ancora detto che debba esserlo anche per Belotti: “Ho la sensazione che sia un gioco da bambini, devono semplicemente sedersi attorno ad un tavolo e discutere – la presa di posizione di ...

Advertising

DiMarzio : ?? #Fantacalcio | #Torino, la conferenza stampa di #Juric alla vigilia di #TorinoNapoli. #PazzidiFanta ?? - anteprima24 : ** #Torino, Juric: 'Domani il ##Napoli, poi futuro. Il club deve capire la strada' ** - infoitsport : Torino-Napoli: la conferenza stampa di Juric in vista della gara con i partenopei - Valeriacredeche : RT @ToroGoal: ?? Le parole di Ivan #Juric pre #TorinoNapoli: “Con #Belotti parlo tutti i giorni. Per me con la società devono sedersi, firma… - SportdelSud : ???? Alla vigilia di #TorinoNapoli, l'allenatore della squadra granata, Ivan #Juric, ha presentato la partita in con… -