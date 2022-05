Tobey Maguire ricorda l’iconica scena a testa in giù di “Spider-Man” (Di venerdì 6 maggio 2022) La prima trilogia di Spider-Man è arrivata in sala venti anni fa con il primo film e Tobey Maguire ha ricordato una delle scene più iconiche, con il bacio a testa in giù tra Peter e Mary Jane. Sono trascorsi venti anni da quando il primo Spider-Man con Tobey Maguire è arrivato al cinema. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 6 maggio 2022) La prima trilogia di-Man è arrivata in sala venti anni fa con il primo film ehato una delle scene più iconiche, con il bacio ain giù tra Peter e Mary Jane. Sono trascorsi venti anni da quando il primo-Man conè arrivato al cinema. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

