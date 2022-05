The Zen Circus, le foto del concerto all’Atlantico Live di Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) The Zen Circus: Appino e soci sono stati i protagonisti ieri sera all’Atlantico Live di Roma della tappa capitolina dell’ “Ultimo Club Accogliente Tour”, con il quale la band sta girando i club della Penisola. Il tour che volge al termine stasera al Tuscany Hall di Firenze, segue l’album “L’Ultima Casa Accogliente” del 2020 ed apre la strada al prossimo lavoro in studio “Cari Fottutissimi Amici” in uscita il prossimo 27 maggio. Nel nuovo disco la band propone dieci inediti realizzati insieme ad amici e colleghi che affollano la tracklist. Già anticipato dal brano “118” feat. Claudio Santamaria e dall’ultimo estratto “Caro fottutissimo amico” con Motta, l’album vede un parterre d’eccezione affiancare gli Zen Circus nei 10 inediti: da Brunori Sas a Luca Carboni, da Ditonellapiaga a Speranza, passando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) The Zen: Appino e soci sono stati i protagonisti ieri seradidella tappa capitolina dell’ “Ultimo Club Accogliente Tour”, con il quale la band sta girando i club della Penisola. Il tour che volge al termine stasera al Tuscany Hall di Firenze, segue l’album “L’Ultima Casa Accogliente” del 2020 ed apre la strada al prossimo lavoro in studio “Cari Fottutissimi Amici” in uscita il prossimo 27 maggio. Nel nuovo disco la band propone dieci inediti realizzati insieme ad amici e colleghi che affollano la tracklist. Già anticipato dal brano “118” feat. Claudio Santamaria e dall’ultimo estratto “Caro fottutissimo amico” con Motta, l’album vede un parterre d’eccezione affiancare gli Zennei 10 inediti: da Brunori Sas a Luca Carboni, da Ditonellapiaga a Speranza, passando ...

