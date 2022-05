The Band, chi ha vinto ieri sera? La classifica finale dopo la terza puntata di venerdì 6 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Sta appassionando il pubblico, ormai da diverse settimane, il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Stiamo parlando di The Band, la trasmissione che mette al centro la musica dal vivo e 8 gruppi in gara: chi ha vinto nella scorsa puntata? Qual è la classifica generale? The Band: il gruppo vincitore della terza puntata Sono 8 i gruppi in gara, pronti a dare il meglio per portarsi a casa il titolo di ‘Band dell’anno’. Fondamentale per vincere la puntata, lo ricordiamo, il supporto dei tutor, ma ecco tutti gli accoppiamenti: Giusy Ferreri con i Cherry Bombs Irene Grandi con N’Ice Cream Dolcenera con Anxya Crytics Federico Zampaglione con i JF Band Marco Masini con I Mons Francesco Sarcina con I Living ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Sta appassionando il pubblico, ormai da diverse settimane, il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Stiamo parlando di The, la trasmissione che mette al centro la musica dal vivo e 8 gruppi in gara: chi hanella scorsa? Qual è lagenerale? The: il gruppo vincitore dellaSono 8 i gruppi in gara, pronti a dare il meglio per portarsi a casa il titolo di ‘dell’anno’. Fondamentale per vincere la, lo ricordiamo, il supporto dei tutor, ma ecco tutti gli accoppiamenti: Giusy Ferreri con i Cherry Bombs Irene Grandi con N’Ice Cream Dolcenera con Anxya Crytics Federico Zampaglione con i JFMarco Masini con I Mons Francesco Sarcina con I Living ...

Advertising

ManuDolcenera : Eccoci pronti per THE BAND su @RaiUno ?? scorri le foto e scopri i ripetenti dell’ultimo banco ?? il casinista dell… - irene_grandi : Stasera c'è la terza puntata di The Band! Dopo che la settimana scorsa @rocco_tanica mi ha 'nominata per l'eliminaz… - Tiromancino : Stasera 21:30 THE BAND ???? Ne vedremo delle belle !! @RaiUno @RaiPlay #thebandrai1 #jfband - irnozzi : RT @ManuDolcenera: Eccoci pronti per THE BAND su @RaiUno ?? scorri le foto e scopri i ripetenti dell’ultimo banco ?? il casinista della cla… - CorriereCitta : The Band, chi ha vinto ieri sera? La classifica finale della terza puntata di venerdì 6 maggio #theband -