Tennis | Nadal in vista dello scontro contro Alcaraz | “Sono realista | lui è in una condizione migliore Ma voglio credere di potercela fare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) Rafaelsi sta preparando ad affrontare i quarti di finale al Masters 1000 Madrid 2022. Dopo aver strappato con le unghia e con i denti la vittoria agli ottavi sconfiggendo Goffin in tre set, ilta tra poche ore affronterà infatti al Manolo Santana il conterraneo Carlos. In occasione dei classici commenti post gara il fenomeno iberico, non al top dal punto difisico, ha commentato la sua difficile prestazione, non lasciandosi scappare la possibilità di esprimere le sue sensazioni circa la grande impresa del Real Madrid che, in rimonta, ha eliminato il Manchester City alle semifinali di Champions League 2022. “È stata una rimonta per Goffin, incluso il tiebreak del terzo set in cui è tornato di nuovo – ha detto– La serata di calcio è stata indimenticabile per noi di ...