Temporali in arrivo, la processione della Madonna del Popolo posticipata a domenica 22 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) MONREALE – Non si terrà questa domenica la tradizionale processione della Madonna del Popolo. Intorno alle 1800 sarebbe dovuta partire dalla chiesa di San Castrense, portata in spalla dai devoti, per fare rientro in Cattedrale. Ed invece potrà essere venerata ancora a San Castrense per altre due settimane, dopo esservi giunta in processione il 24 aprile, in occasione della seconda domenica di Pasqua. La decisione di sospendere la processione prevista per la prossima domenica e di posticiparla a domenica 22 maggio è stata condizionata dalle condizioni meteo avverse previste a partire da oggi. Lo scirocco di ieri preannuncia forti piogge. Sulla Sicilia occidentale si dovrebbero ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 6 maggio 2022) MONREALE – Non si terrà questala tradizionaledel. Intorno alle 1800 sarebbe dovuta partire dalla chiesa di San Castrense, portata in spalla dai devoti, per fare rientro in Cattedrale. Ed invece potrà essere venerata ancora a San Castrense per altre due settimane, dopo esservi giunta inil 24 aprile, in occasionesecondadi Pasqua. La decisione di sospendere laprevista per la prossimae di posticiparla a22è stata condizionata dalle condizioni meteo avverse previste a partire da oggi. Lo scirocco di ieri preannuncia forti piogge. Sulla Sicilia occidentale si dovrebbero ...

