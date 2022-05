Tempestilli | Olimpico ha trascinato la Roma | Mou componente importante

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Adnkronos) - "Ho vissuto intensamente la partita come penso tutti i tifosinisti. Credo sia stata una meraviglia essere allo stadio, straordinario, e la gente hala squadra verso questo successo. E' stato veramente uno spettacolo unico". Sono le parole di Tonino, ex giocatore e dirigente della, all'Adnkronos sul successo della squadra giallorossa 1-0 contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League e la conquista di un posto nella finale di Tirana dove affronterà il Feyenoord. "L'ultima finale giocata dallain campo europeo risale a 31 anni fa contro l'Inter in Coppa Uefa, conin campo. "Purtroppo siamo abituati a vivere queste partite dopo tanto tempo, ci auguriamo in futuro di viverle ...