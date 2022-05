Taranto: rapina in un bar all’alba, quattro banditi in azione Divelto ed asportato il cambia monete delle slot machine (Di venerdì 6 maggio 2022) Un bar frequentato fino alle ore piccole è stato assaltato all’alba a Taranto, in via Mediterraneo. Hanno agito in quattro, uno dei quali ha minacciato gli avventori con un’arma. Gli altri hanno smontato il cambiamonete delle slot machine. Poi i quattro malviventi sono scappati in auto con il contenitore del denaro. Indagine dei carabinieri. L'articolo Taranto: rapina in un bar all’alba, quattro banditi in azione <small class="subtitle">Divelto ed asportato il cambia monete delle slot ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Un bar frequentato fino alle ore piccole è stato assaltato, in via Mediterraneo. Hanno agito in, uno dei quali ha minacciato gli avventori con un’arma. Gli altri hanno smontato il. Poi imalviventi sono scappati in auto con il contenitore del denaro. Indagine dei carabinieri. L'articoloin un barin edil...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto: rapina in un bar all'alba, quattro banditi in azione - annamariaferret : Rapina in bar a Taranto, in 4 armati minacciano dipendenti - ledicoladelsud : Quattro persone, con il viso travisato da passamontagna e armati di pistola, all'alba hanno compiuto una rapina ai… - Trmtv : Rapina in bar a Taranto, in 4 armati minacciano dipendenti - AntennaSud : Taranto, rapina e paura all’alba in un bar a Talsano -