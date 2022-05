Taranto, a bordo dei bus cittadini ripetuti abusi sessuali su una 18enne con problemi psichici: 8 autisti dell'Amat a processo (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo l'accusa avrebbero approfittato della condizione di fragilità psichica della ragazza, convincendola a restare a bordo dei bus per lunghi tragitti, fino al capolinea. Avrebbero poi individuato aree periferiche in cui sostare con il mezzo e abusare di lei Leggi su repubblica (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo l'accusa avrebbero approfittatoa condizione di fragilità psichicaa ragazza, convincendola a restare adei bus per lunghi tragitti, fino al capolinea. Avrebbero poi individuato aree periferiche in cui sostare con il mezzo e abusare di lei

Piergiulio58 : Taranto, a bordo dei bus cittadini ripetuti abusi sessuali su una 18enne con problemi psichici: 8 autisti dell'Amat… - zazoomblog : Taranto: seguire a bordo della motonave la processione in mare per San Cataldo Kyma mobilità - #Taranto: #seguire… - grizwigga : RT @AFriendzoni: @fdrpzebra16 Fortuna che per il momento in un modo o nell'altro se non sei del GRANDE NORD il colera te lo pigli lo stesso… - RobbsRoys : RT @AFriendzoni: @fdrpzebra16 Fortuna che per il momento in un modo o nell'altro se non sei del GRANDE NORD il colera te lo pigli lo stesso… - fdrpzebra16 : RT @AFriendzoni: @fdrpzebra16 Fortuna che per il momento in un modo o nell'altro se non sei del GRANDE NORD il colera te lo pigli lo stesso… -