Talassemia | nuova terapia riduce di oltre 30% trasfusioni di sangue

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. - Cambia la qualità di vita dei pazienti con beta -trasfusione dipendente, malattia genetica delche causa una grave anemia e che colpisce5mila persone in Italia.

La disponibilità di unamolecola, luspatercept, da dicembre 2021 rimborsata anche in Italia, ... All'innovazione nella cura della beta -è dedicata oggi una conferenza stampa a Roma, ...L'arcobaleno dellaillustrazione unisce le scatole a formare un quadro unico, proprio per ...genica messa a punto dai ricercatori Telethon è stata valutata nei pazienti sono la betae ...(Adnkronos) – Anemia, anomalie ossee e muscolari, di milza, fegato e cuore, disturbi della crescita, complicanze epatiche ed endocrine, ipertensione polmonare, aritmia e trombosi. Sono i sintomi delle ...(Adnkronos) – Cambia la qualità di vita dei pazienti con beta-talassemia trasfusione dipendente, malattia genetica del sangue che causa una grave anemia e che colpisce oltre 5mila persone in Italia. L ...